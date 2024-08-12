Лукашенко меняет руководителей сразу в четырех областях — Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 августа 2024 года меняет руководителей в Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях. Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».
В сообщении говорится, что шесть кандидатов на руководящие должности сейчас находятся в Красном зале Дворца Независимости. Разговор с главой государства продолжается. В телеграм-канале заметили, что Минская, Могилевская, а также Гродненская и Витебская области 12 августа, в понедельник, встретят новых руководителей.
Уточняется, что президент Беларуси вновь говорит про роль, а также функции председателей райисполкомов, это важнейшее звено.
«Президенты на этом клочке земли», — сказано в сообщении.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко проводит кадровый понедельник 12 августа с громкими назначениями.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси излишне меняют руководителей, не работая с ними.