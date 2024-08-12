Лукашенко меняет руководителей сразу в четырех областях — Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской

В сообщении говорится, что шесть кандидатов на руководящие должности сейчас находятся в Красном зале Дворца Независимости. Разговор с главой государства продолжается. В телеграм-канале заметили, что Минская, Могилевская, а также Гродненская и Витебская области 12 августа, в понедельник, встретят новых руководителей.