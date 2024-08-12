Программы поддержки фермеров Башкирии будут сохранены до 2030 года.

В минсельхозе России подтвердили сохранение всех действующих программ поддержки фермеров до 2030 года. Они продолжат получать поддержку из федерального и регионального бюджетов, средства будут максимально осваиваться. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил вице-премьер правительства Башкирии — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.