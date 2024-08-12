Программы поддержки фермеров Башкирии будут сохранены до 2030 года.

В минсельхозе России подтвердили сохранение всех действующих программ поддержки фермеров до 2030 года. Они продолжат получать поддержку из федерального и регионального бюджетов, средства будут максимально осваиваться. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил вице-премьер правительства Башкирии — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.
Как ранее сообщал «Башинформ», в 2019—2023 годах фермерские хозяйства Башкирии получили государственную поддержку в виде грантов на общую сумму 3,312 млрд рублей. Было создано 552 рабочих места. В текущем году на эти цели предусмотрено выделение более 422 млн рублей, планируется создание 100 рабочих мест.
Сегодня в Башкирии насчитывается более 8400 фермерских хозяйств, которыми ежегодно производится 15% валовой продукции сельского хозяйства. На сегодня фермерами засевается 35% посевных площадей республики, а также содержится более 19% от общего поголовья коров, 35% поголовья лошадей, 11% — овец и коз.