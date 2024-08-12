Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глеб Никитин поздравил военнослужащих и ветеранов ВВС с профессиональным праздником

12 августа в России отмечается День Военно-воздушных сил. С профессиональным праздником летчиков и ветеранов поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Источник: РИА "Новости"

«История Нижегородской области тесно связана с авиацией. Имена Петра Нестерова, Валерия Чкалова, Василия Рязанова, Арсения Ворожейкина и других героев всегда будут жить в сердцах людей и вдохновлять тех, кто решил связать свою жизнь с небом. Сегодня наши военно-воздушные силы доблестно стоят на страже Родины, выполняют задачи огромной сложности. Спасибо всем защитникам мирного неба и ветеранам авиации!» — отметил Глеб Никитин.

праздники