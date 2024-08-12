Глеб Никитин поздравил военнослужащих и ветеранов ВВС с профессиональным праздником

«История Нижегородской области тесно связана с авиацией. Имена Петра Нестерова, Валерия Чкалова, Василия Рязанова, Арсения Ворожейкина и других героев всегда будут жить в сердцах людей и вдохновлять тех, кто решил связать свою жизнь с небом. Сегодня наши военно-воздушные силы доблестно стоят на страже Родины, выполняют задачи огромной сложности. Спасибо всем защитникам мирного неба и ветеранам авиации!» — отметил Глеб Никитин.