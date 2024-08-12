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Главный инспектор МВД России проведет в Самаре личный прием граждан

Генерал-майор полиции Игорь Золотов будет лично принимать самарцев.

В здании ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Игорь Золотов проведёт личный прием граждан. Главный инспектор МВД России проконсультирует самарцев по вопросам деятельности органов внутренних дел ГУ МВД России по региону и его подчиненных подразделений.

Предварительная запись на личный приём будет осуществляться с 12 по 16 августа с 09:00 до 13:00.

Телефон для записи: 8 (846) 921−58−66.

Прием граждан запланирован на 17 августа в здании ГУ МВД России по Самарской области: г. Самара, ул. Соколова, 34.