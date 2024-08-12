Главный инспектор МВД России проведет в Самаре личный прием граждан

В здании ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Игорь Золотов проведёт личный прием граждан. Главный инспектор МВД России проконсультирует самарцев по вопросам деятельности органов внутренних дел ГУ МВД России по региону и его подчиненных подразделений.