«Это авторитетное мероприятие год от года наглядно демонстрирует растущий потенциал российского оборонно-промышленного комплекса, позволяет проследить эволюцию технологий в военной сфере, сводит между собой заказчиков, производителей продукции военного, двойного назначения. В условиях специальной военной операции к русскому оружию прикован взгляд оборонных ведомств государств всех континентов», — сказал он.
Алиханов: в условиях СВО к российскому оружию прикован взгляд всего мира
ПАРК «ПАТРИОТ» /Московская область/, 12 августа. / ТАСС/. Взгляд оборонных ведомств государств всех континентов в условиях специальной военной операции (СВО) прикован к российскому оружию, заявил на открытии форума «Армия-2024» министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов.