Алиханов: в условиях СВО к российскому оружию прикован взгляд всего мира

«Это авторитетное мероприятие год от года наглядно демонстрирует растущий потенциал российского оборонно-промышленного комплекса, позволяет проследить эволюцию технологий в военной сфере, сводит между собой заказчиков, производителей продукции военного, двойного назначения. В условиях специальной военной операции к русскому оружию прикован взгляд оборонных ведомств государств всех континентов», — сказал он.