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Радий Хабиров занял 13-е место в рейтинге глав регионов ПФО

Глава Башкирии Радий Хабиров занял 13-е, предпоследнее место среди руководителей регионов ПФО в рейтинге политической устойчивости губернаторов, подготовленном агентством «Минченко консалтинг».

Источник: РИА "Новости"

Как следует из документа, опубликованного на сайте агентства, господин Хабиров набрал 22 балла — на один больше чем губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

В первой тройке — глава Татарстана Рустам Минниханов (22 балла), руководитель Нижегородской области Глеб Никитин (21 балл) и губернатор Пермского края Дмитрия Махонин (17 баллов).

В предыдущем рейтинге, составленном в апреле этого года, господин Хабиров занимал 11-место. Первая тройка осталась без изменений.

Рейтинг устойчивости губернаторов создается путем сложения оценок, данных каждому губернатору по девяти критериям, отмечено в исследовании. Среди них — поддержка на федеральном уровне, экономическая привлекательность региона, качество политического менеджмента и так далее.

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