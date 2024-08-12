Министр обороны России озвучил условия для успешного противостояния с Западом

Министр обороны РФ Андрей Белоусов определил условия, необходимые для достижения успеха в вооружённом противостоянии с коллективным Западом во главе с США. Успех возможен только при их одновременном соблюдении, подчеркнул он на церемонии открытия форума «Армия-2024» в понедельник.