Министр обороны России озвучил условия для успешного противостояния с Западом

Министр обороны РФ Андрей Белоусов определил условия, необходимые для достижения успеха в вооружённом противостоянии с коллективным Западом во главе с США. Успех возможен только при их одновременном соблюдении, подчеркнул он на церемонии открытия форума «Армия-2024» в понедельник.
Первое — это обеспечение войск самым современным вооружением. Прежде всего — высокоточным оружием. Второе — это применение новых тактических приемов ведения боевых действий. В том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов.
Третье условие, по его словам, включает «создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект».
«И четвертое — это постоянное совершенствование подготовки военных кадров. Главным образом — командного состава», — отметил министр.
Только такой комплексный подход дает полноценное преимущество перед противником. Именно вокруг этого ключевого вывода было принято решение выстроить работу форума «Армия».
Министр также отметил, что специальная военная операция по сути является «вооруженным противостоянием России и коллективного Запада». По его мнению, это противостояние вызвано стремлением США и их союзников сохранить своё глобальное доминирование и предотвратить формирование нового, многополярного миропорядка.
Нина Лютикова