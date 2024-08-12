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Лукашенко назначил нового министра энергетики

До этого назначения Кушнаренко работал генеральным директором государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко назначил нового министра энергетики, ведомство возглавил Алексей Кушнаренко.

Алексей Кушнаренко родился 8 августа 1975 года в Полоцке. В местном университете получил высшее образование. Также у него есть диплом академии управления при президенте.

Начинал работать в 1997 году в качестве мастера, а затем дорос и до директора филиала «Витебское производственное управление газового хозяйства».

Последовательно занимал руководящие должности в Витебской области в данной сфере и позднее в 2010 году перешел на должность гендиректора производственного республиканского унитарного предприятия «Могилевоблгаз».

После чего в 2019 году возглавил «Белтопгаз», где и работал до последнего момента.

Лукашенко Александр