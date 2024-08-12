МИНСК, 12 авг — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко назначил нового министра энергетики, ведомство возглавил Алексей Кушнаренко.
Алексей Кушнаренко родился 8 августа 1975 года в Полоцке. В местном университете получил высшее образование. Также у него есть диплом академии управления при президенте.
Начинал работать в 1997 году в качестве мастера, а затем дорос и до директора филиала «Витебское производственное управление газового хозяйства».
Последовательно занимал руководящие должности в Витебской области в данной сфере и позднее в 2010 году перешел на должность гендиректора производственного республиканского унитарного предприятия «Могилевоблгаз».
После чего в 2019 году возглавил «Белтопгаз», где и работал до последнего момента.