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Виктор Каранкевич стал вице-премьером

Каранкевич получил профильное образование в БНТУ по специальности «Теплоэнергетика», в 2012 году стал заместителем министра энергетики, а спустя шесть лет возглавил ведомство.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Виктор Каранкевич стал заместителем премьер-министра Беларуси, соответствующее кадровое решение 12 августа принял глава государства.

Виктор Каранкевич родился 1 августа 1976 года в Кировске в Могилевской области. Первое высшее образование получил в Негосударственном институте современных знаний по специальности «Экономическая информатика».

После чего получил профильное образование в БНТУ по специальности «Теплоэнергетика». А уже позднее и в академии управления при президенте.

Начал работать в 1997 году, как специалист 2 категории отдела приватизации и управления госимущества. В 2006 году стал начальником главного экономического управления Минэнерго.

В 2012 году стал замминистра энергетики, спустя пять лет стал первым замом. И уже в 2018 году стал министром энергетики.

Лукашенко Александр