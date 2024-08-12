Виктор Каранкевич стал вице-премьером

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Виктор Каранкевич стал заместителем премьер-министра Беларуси, соответствующее кадровое решение 12 августа принял глава государства.
Виктор Каранкевич родился 1 августа 1976 года в Кировске в Могилевской области. Первое высшее образование получил в Негосударственном институте современных знаний по специальности «Экономическая информатика».
После чего получил профильное образование в БНТУ по специальности «Теплоэнергетика». А уже позднее и в академии управления при президенте.
Начал работать в 1997 году, как специалист 2 категории отдела приватизации и управления госимущества. В 2006 году стал начальником главного экономического управления Минэнерго.
В 2012 году стал замминистра энергетики, спустя пять лет стал первым замом. И уже в 2018 году стал министром энергетики.