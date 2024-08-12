Дмитрий Демешин: «Здравоохранение в крае надо непременно лечить»

«Спасибо за эти эфиры, из них я черпаю информацию, необходимую для улучшения жизни людей. Вы задаете правильный вопрос. Конечно, мы это будем делать, я дам поручение минздраву, и мы выработаем схему выездов стоматологов в районы, чтобы не вы приезжали сюда, а специалисты ездили к вам», — объяснил Дмитрий Демешин.