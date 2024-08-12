Дмитрий Демешин: «Здравоохранение в крае надо непременно лечить»

Прошло меньше месяца со дня, когда временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин провел свой первый прямой эфир в социальных сетях, ответив на вопросы жителей региона. Сегодня, 12 августа, он также пообщался с людьми в ходе трансляции на своих аккаунтах в соцсетях. Одним из самых первых он осветил вопрос решения проблем здравоохранения. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Здравоохранение в крае надо непременно лечить, мы будем обращать на это самое пристальное внимание», — сказал в начале прямого эфира врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.
«Я полностью согласен, такие перебои недопустимы. Виновные в прошлых перебоях уже уволены, а все виды инсулиносодержащих препаратов закуплены и распределены по аптекам. Буквально на прошлой неделе заслушал краевой минздрав по этому вопросу, ответственно заявляю: перебоев с инсулином больше не будет», — подчеркнул Дмитрий Демешшин.
Также жителей региона интересовал вопрос оказания стоматологической помощи населению отдаленных районов, для которых приехать в Хабаровск и посетить стоматологическую клинику крайне дорого, а специалистов в сельских поселениях просто нет.
Врио губернатора предложил свой вариант решения проблемы и поблагодарил людей за обращения.
«Спасибо за эти эфиры, из них я черпаю информацию, необходимую для улучшения жизни людей. Вы задаете правильный вопрос. Конечно, мы это будем делать, я дам поручение минздраву, и мы выработаем схему выездов стоматологов в районы, чтобы не вы приезжали сюда, а специалисты ездили к вам», — объяснил Дмитрий Демешин.