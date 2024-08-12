Лукашенко назначил послов в пяти странах Африки и Азии

Игорь Маршалов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Ангола и Республике Замбия по совместительству.



Михаил Касько стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Народной Республике Бангладеш, Федеративной Демократической Республике Непал и Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка по совместительству.



Роман Романовский назначен Постоянным представителем Республики Беларусь при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по совместительству.



Кроме того, согласовано назначение Виктора Подскребкина начальником департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного государства.