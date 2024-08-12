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Лукашенко назначил послов в пяти странах Африки и Азии

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил послов по совместительству в пяти странах Африки и Азии, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2023

Игорь Маршалов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Ангола и Республике Замбия по совместительству.

Михаил Касько стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Народной Республике Бангладеш, Федеративной Демократической Республике Непал и Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка по совместительству.

Роман Романовский назначен Постоянным представителем Республики Беларусь при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по совместительству.

Кроме того, согласовано назначение Виктора Подскребкина начальником департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного государства.

Лукашенко Александр
дипломатия