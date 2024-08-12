Игорь Маршалов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Ангола и Республике Замбия по совместительству.
Михаил Касько стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Народной Республике Бангладеш, Федеративной Демократической Республике Непал и Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка по совместительству.
Роман Романовский назначен Постоянным представителем Республики Беларусь при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по совместительству.
Кроме того, согласовано назначение Виктора Подскребкина начальником департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного государства.
Лукашенко назначил послов в пяти странах Африки и Азии
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил послов по совместительству в пяти странах Африки и Азии, передает корреспондент БЕЛТА.
Игорь Маршалов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Ангола и Республике Замбия по совместительству.