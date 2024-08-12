Ранее в этот день «РИА Новости» со ссылкой на подполье сообщило, что Киев использует польских граждан для проведения мобилизационных мероприятий в Херсонской области. По словам источника, поляки «отлавливают людей и даже вытаскивают из квартир».
«Украинское командование готовит так называемое контрнаступление в Херсонской области, поэтому активно ищет наемников, которые могли бы быть использованы в этом направлении. Нехватка украинских военнослужащих приводит к тому, что Киев лихорадочно ищет наемников в Польше», — пояснил Мингалев.
При этом ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин выразил сомнение в том, что в мобилизации участвуют польские граждане. По его мнению, украинским военкомам незачем прибегать к помощи поляков — у них достаточно опыта в «людоловстве». Эксперт также указал на то, что польские наемники используются ВСУ в других целях.
Кроме того, есть большая вероятность, что Киев примет решение об очередном ужесточении мобилизации на фоне острой нехватки личного состава, добавил собеседник издания. Так, призывной возраст может быть снижен. В подтверждение этого говорят и заявления украинских официальных лиц, которые выступали с подобной инициативой. Среди прочего, 18 июня украинский экс-премьер Николай Азаров также заявил «Известиям» о том, что возраст мобилизации в стране может может быть снижен до 18 лет.
Накануне немецкий политолог Кристоф Херстель в беседе с «Известиями» сравнил действия киевского режима, постоянно ужесточающего мобилизационную кампанию на Украине, с мерами, принимаемыми Адольфом Гитлером для пополнения своей армии в годы Второй мировой войны. Он напомнил, что ближе к концу конфликта, руководство нацистской Германии стало призывать в армию подростков.
В тот же день американский журналист, бывший офицер армии США Скотт Беннет в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что на Украине вскоре начнут призывать лиц и младше 18 лет.
Президент страны Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Там уточнены категории лиц, подлежащих призыву в армию по мобилизации, а также ужесточено наказание за попытки уклониться от службы. Нормы о демобилизации в этом законе не предусмотрены. Он вступил в силу с 18 мая.
Среди прочего Зеленский снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет и подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных, который объединит информацию о персональных данных украинцев. Также он отменил статус ограниченно пригодного к службе в рядах армии. Так, в рядах ВСУ смогут служить больные ВИЧ, некоторыми формами рака, остаточными явлениями туберкулеза и мужчины с умственной отсталостью.