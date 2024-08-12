Военный эксперт указал на попытки ВСУ усилить позиции в Херсонской области

Кроме того, есть большая вероятность, что Киев примет решение об очередном ужесточении мобилизации на фоне острой нехватки личного состава, добавил собеседник издания. Так, призывной возраст может быть снижен. В подтверждение этого говорят и заявления украинских официальных лиц, которые выступали с подобной инициативой. Среди прочего, 18 июня украинский экс-премьер Николай Азаров также заявил «Известиям» о том, что возраст мобилизации в стране может может быть снижен до 18 лет.