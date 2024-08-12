«Это может произойти хоть завтра», — привел он слова одного из украинских военных.
Накануне в Минобороны России сообщали о занятии группировкой войск «Центр» ВС РФ более выгодных рубежей и нанесении поражения формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Гродовка и Миролюбовка ДНР.
Населенный пункт Новгородское Торецкого (до 2016 года — Дзержинского) района находится на оккупированной Киевом части ДНР, в 2021 году он был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации.