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Журналист Миллер: в ВСУ признают, что ВС России могут скоро взять Нью-Йорк

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Солдаты ВСУ ожидают скорого захвата Нью-Йорка в ДНР российскими военнослужащими, об этом рассказал в своем аккаунте Х журналист Кристофер Миллер.

Источник: РИА "Новости"

«Это может произойти хоть завтра», — привел он слова одного из украинских военных.

Накануне в Минобороны России сообщали о занятии группировкой войск «Центр» ВС РФ более выгодных рубежей и нанесении поражения формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Гродовка и Миролюбовка ДНР.

Населенный пункт Новгородское Торецкого (до 2016 года — Дзержинского) района находится на оккупированной Киевом части ДНР, в 2021 году он был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации.