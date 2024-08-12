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Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение с Казахстаном о деятельности центра промкооперации

Соглашение предусматривает реализацию на территории Сырдаринской области Узбекистана в 50 гектаров проектов узбекско-казахстанских промышленной кооперации.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 12 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил межправительственное соглашение с Казахстаном о регулировании деятельности международного центра промышленной кооперации, постановление обнародовано в понедельник, сообщает РИА Новости.

«Утвердить соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Республики Казахстан о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации “Центральная Азия”, — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте базы национального законодательства lex.uz.

Соглашение было подписано 9 ноября 2023 года в Ташкенте на полях 16-го саммита Организации экономического сотрудничества.

В соответствии с постановлением, министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана определено компетентным органом, ответственным за реализацию указанного международного договора.

Мирзиёев поручил МИД республики направить казахстанской стороне соответствующее уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного международного договора.

Соглашение предусматривает реализацию на территории Сырдаринской области Узбекистана в 50 гектаров проектов узбекско-казахстанских промышленной кооперации. Срок функционирования центра — 30 лет с возможностью его продления.

Шавкат Мирзиеев