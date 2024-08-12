Министр обороны Казахстана доложил Токаеву о боевой и мобилизационной готовности

АЛМАТЫ, 12 авг — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова.
Глава ведомства доложил президенту о деятельности оборонного ведомства за первое полугодие 2024 года.
Руслан Жаксылыков проинформировал:
- о результатах международных учений,
- внедрении новых подходов в боевой подготовке войск,
- реализации поручений по поддержанию боевой и мобилизационной готовности.
Особое внимание было уделено вопросам оснащения современными образцами вооружения и военной техники, развития военной инфраструктуры и усиления военно-патриотической работы.
Также он доложил о мерах по повышению социальной защищенности военнослужащих и военных пенсионеров.
В завершение встречи Токаев поставил перед министром ряд задач, направленных на дальнейшее развитие потенциала Вооруженных Сил Республики Казахстан.