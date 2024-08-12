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Министр обороны Казахстана доложил Токаеву о боевой и мобилизационной готовности

Особое внимание было уделено вопросам оснащения современными образцами вооружения и военной техники, развития военной инфраструктуры и усиления военно-патриотической работы.

Источник: Минобороны Казахстана

АЛМАТЫ, 12 авг — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова.

Глава ведомства доложил президенту о деятельности оборонного ведомства за первое полугодие 2024 года.

Руслан Жаксылыков проинформировал:

  • о результатах международных учений,
  • внедрении новых подходов в боевой подготовке войск,
  • реализации поручений по поддержанию боевой и мобилизационной готовности.

Особое внимание было уделено вопросам оснащения современными образцами вооружения и военной техники, развития военной инфраструктуры и усиления военно-патриотической работы.

Также он доложил о мерах по повышению социальной защищенности военнослужащих и военных пенсионеров.

В завершение встречи Токаев поставил перед министром ряд задач, направленных на дальнейшее развитие потенциала Вооруженных Сил Республики Казахстан.