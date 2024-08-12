Мишустин: действие ОСАГО расширят на Беларусь

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Российское правительство подготовило законопроект, согласно которому действие ОСАГО расширяется на территорию Беларуси, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.
Также будет сохранена возможность использования электронного документа, а действовать данный механизм начнет с 1 октября 2024-го.
«Правительство подготовило законопроект, который позволит владельцам автомобилей при желании расширить покрытие ОСАГО и на территорию Беларуси», — сказал глава российского правительства.
Мишустин уточнил, что владельцам машин не нужно будет платить за допстраховку, так как компенсации при ДТП будут включаться в существующую страховку.
Премьер добавил, что данный вариант призван облегчить поездки автотранспортом в Беларусь, в том числе для предпринимателей и туристов.
Единое ОСАГО
Работа по созданию единой «автогражданки» между Беларусью и Россией ведется с марта 2021 года. Разработка модельного законодательного акта — это поручение спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина и спикера Палаты представителей Нацсобрания Беларуси Владимира Андрейченко.
Планируется, что режим страхования единого полиса ОСАГО будет распространяться только в границах Союзного государства — то есть в Беларуси и России. Оформлять дополнительные страховки на границе вроде «Зеленой карты» не придется.
Ожидается, что цена единого ОСАГО не превысит стоимость существующих полисов на рынке страховых услуг.