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Мишустин: действие ОСАГО расширят на Беларусь

Система автострахования позволит жителям двух стран свободно перемещаться на транспорте по территории Союзного государства без оформления дополнительных полисов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Российское правительство подготовило законопроект, согласно которому действие ОСАГО расширяется на территорию Беларуси, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

Также будет сохранена возможность использования электронного документа, а действовать данный механизм начнет с 1 октября 2024-го.

«Правительство подготовило законопроект, который позволит владельцам автомобилей при желании расширить покрытие ОСАГО и на территорию Беларуси», — сказал глава российского правительства.

Мишустин уточнил, что владельцам машин не нужно будет платить за допстраховку, так как компенсации при ДТП будут включаться в существующую страховку.

Премьер добавил, что данный вариант призван облегчить поездки автотранспортом в Беларусь, в том числе для предпринимателей и туристов.

Единое ОСАГО

Работа по созданию единой «автогражданки» между Беларусью и Россией ведется с марта 2021 года. Разработка модельного законодательного акта — это поручение спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина и спикера Палаты представителей Нацсобрания Беларуси Владимира Андрейченко.

Планируется, что режим страхования единого полиса ОСАГО будет распространяться только в границах Союзного государства — то есть в Беларуси и России. Оформлять дополнительные страховки на границе вроде «Зеленой карты» не придется.

Ожидается, что цена единого ОСАГО не превысит стоимость существующих полисов на рынке страховых услуг.