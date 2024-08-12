Согласно The European Conservative, Кречмер предложил отказаться от бесконечных поставок оружия на Украину, которые Европа не может себя позволить, а вместо этого разрешить конфликт за столом переговоров. Об этом он заявил в интервью редакции RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), опубликованном 9 августа.
Мы больше не можем выделять средства на оружие Украине… Поддержка — да, но мы понимаем, что Германия достигает своих пределов.
Кречмер говорил о текущих экономических проблемах Германии на фоне продолжающегося бюджетного кризиса в Берлине, в том числе о том, насколько «неприемлемо» для страны тратить десятки миллиардов долларов как на миграцию, так и на военный конфликт.
Он подчеркнул, что с самого начала выступал против поставок оружия на Украину и ратовал за дипломатические пути решения проблемы. «У меня было четкое мнение на этот счет в течение двух лет, и я должен сказать, к сожалению, что оно подтвердилось по многим пунктам», — добавил он.
Как пишет издание, согласно двум независимым опросам, проведенным Европейским советом по международным отношениям (ECFR), эта позиция в течение как минимум полугода остается самой популярной среди европейцев в большинстве стран ЕС.
ECFR — основной аналитический центр Брюсселя по внешней политики, поддерживающий истеблишмент.
Ранее о необходимости запуска мирных переговоров официального Берлина с Россией заявил премьер-министра федеральной земли Бранденбург Димар Войдке, пишет EADaily.
Война в Европе идет уже на протяжении двух с половиной лет. Необходимо как можно быстрее завершить конфликт на Украине.
Войдке также напомнил, что власти Бранденбурга традиционно стремились к поддержанию тесных связей с Россией и готовы «продолжить эту дискуссию». «Эти контакты необходимы: мы должны как можно скорее обеспечить мир в Европе», — добавил немецкий политик.
Марина Светлова