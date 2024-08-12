Германия достигла предела в помощи Украине

Он подчеркнул, что с самого начала выступал против поставок оружия на Украину и ратовал за дипломатические пути решения проблемы. «У меня было четкое мнение на этот счет в течение двух лет, и я должен сказать, к сожалению, что оно подтвердилось по многим пунктам», — добавил он.