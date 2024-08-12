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В Волковысском районе военнообязанных призовут на учебный сбор территориальных войск

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнообязанных призовут для участия в учебном сборе территориальных войск Волковысского района. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.

«С военнообязанными будут проведены занятия, направленные на их подготовку к выполнению задач в соответствии с военно-учетными специальностями и восстановление навыков командного состава в управлении подчиненными подразделениями», — рассказали в военном ведомстве.

Сбор продлится до 30 августа.