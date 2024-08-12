В Волковысском районе военнообязанных призовут на учебный сбор территориальных войск

«С военнообязанными будут проведены занятия, направленные на их подготовку к выполнению задач в соответствии с военно-учетными специальностями и восстановление навыков командного состава в управлении подчиненными подразделениями», — рассказали в военном ведомстве.



Сбор продлится до 30 августа.