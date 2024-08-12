«С военнообязанными будут проведены занятия, направленные на их подготовку к выполнению задач в соответствии с военно-учетными специальностями и восстановление навыков командного состава в управлении подчиненными подразделениями», — рассказали в военном ведомстве.
Сбор продлится до 30 августа.
В Волковысском районе военнообязанных призовут на учебный сбор территориальных войск
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнообязанных призовут для участия в учебном сборе территориальных войск Волковысского района. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.
«С военнообязанными будут проведены занятия, направленные на их подготовку к выполнению задач в соответствии с военно-учетными специальностями и восстановление навыков командного состава в управлении подчиненными подразделениями», — рассказали в военном ведомстве.