Кто возглавил МЧС Крыма

«Постановляю возложить временно исполнение обязанностей министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым на Запорожцева Алексея Викторовича, первого заместителя министра чрезвычайных ситуаций РК», — сказано в документе.
Сергей Садаклиев, занимавший должность министра чрезвычайных ситуаций Крыма, покинул свой пост по собственному желанию 5 августа. Он возглавлял ведомство более трех лет.
Алексей Запорожцев родился 1 мая 1975 года в Херсоне. В 1996 году закончил Военно-строительный факультет при Крымском институте природоохранного и курортного строительства, а в 2002 году — Национальный университет внутренних дел по специальности «Правоведение».
С 7 февраля 2022 года занимает пост первого заместителя министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым.