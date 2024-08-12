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Экс-прокурор будет отвечать за художественный облик Новосибирска

Алексей Ярик занял пост начальника управления художественного облика города. О кадровом решении главы Новосибирска Максима Кудрявцева сообщил пресс-центр мэрии.

Согласно сообщению, ранее господин Ярик долгое время работал в органах прокуратуры. В частности, служил в прокуратуре Новосибирской области, прокуратурах Калининского, Железнодорожного и Заельцовского районов Новосибирска. Алексей Ярик на посту начальника управления сменил Олега Хорошунова, отработавшему на этом посту около трех с половиной лет.

Алексей Ярик — не первый выходец из органов прокуратуры, оказавшийся в команде мэра Максима Кудрявцева. Как писал «Ъ-Сибирь», в мае начальником департамента правовой и кадровой работы был назначен Сергей Копырин. До этого назначения он занимал пост старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Новосибирска.