Экс-прокурор будет отвечать за художественный облик Новосибирска

Алексей Ярик — не первый выходец из органов прокуратуры, оказавшийся в команде мэра Максима Кудрявцева. Как писал «Ъ-Сибирь», в мае начальником департамента правовой и кадровой работы был назначен Сергей Копырин. До этого назначения он занимал пост старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Новосибирска.