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Военнослужащие ВВС и войск ПВО Беларуси примут участие в учениях с боевой стрельбой в России

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие ВВС и войск ПВО Беларуси убывают в Россию для участия в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.

Источник: "Ваяр"

Личный состав подразделений совершает перелет на Ил-76МД. Ранее часть подразделений убыла железнодорожными воинскими эшелонами.

На учении, которое пройдет на полигоне Ашулук, военнослужащие повысят уровень слаженности подразделений. Также будут отработаны новые тактические приемы и способы ведения противовоздушных и воздушных боев.

учения