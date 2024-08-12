Личный состав подразделений совершает перелет на Ил-76МД. Ранее часть подразделений убыла железнодорожными воинскими эшелонами.
На учении, которое пройдет на полигоне Ашулук, военнослужащие повысят уровень слаженности подразделений. Также будут отработаны новые тактические приемы и способы ведения противовоздушных и воздушных боев.
Военнослужащие ВВС и войск ПВО Беларуси примут участие в учениях с боевой стрельбой в России
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие ВВС и войск ПВО Беларуси убывают в Россию для участия в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.
Личный состав подразделений совершает перелет на Ил-76МД. Ранее часть подразделений убыла железнодорожными воинскими эшелонами.