«Противник получит достойный ответ». Путин проводит совещание по ситуации в Курской области

15:25 ⚡️ В Курской области действуют диверсионные группы с российскими документами — Смирнов.
15:24 В Курской области усиливают патрули для защиты от мародеров со стороны ВСУ, сообщил Смирнов.
15:23 В Курской области нет четкой линии фронта, это осложняет определение местоположения противника — врио губернатора.
15:20 В Курской области выкопано 40 46 км противотанкового рва для защиты от ВСУ, сообщил Смирнов. По его словам, на территории региона по заданию Минобороны также строятся 90 взводно-опорных пунктов.
15:18 ❗️ В результате атаки ВСУ на Курскую область погибли 12 человек, 121 ранен, в том числе 10 детей, сообщил Смирнов.
15:16 180 тысяч человек подлежат эвакуации, выехали и эвакуированы 121 тысяч человек, сообщил врио главы Курской области.
15:15 Гладков попросил проиндексировать выплаты для жителей Белгородской области, пострадавших при обстрелах ВСУ.
15:14 Глубина проникновения ВСУ в Курскую область составляет 12 км, ширина 40 км — врио губернатора Смирнов.
15:13 ⚡️ В Курской области под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов, где проживает порядка 2 тыс. человек, заявил врио губернатора Алексей Смирнов.
15:12 ⚡️ Владимир Путин поддержал предложение распространить мораторий на выплату ипотеки и кредитов на пострадавшие районы Белгородской области.
15:11 Власти Белгородской области не могут помогать восстанавливать инфраструктуру в приграничных районах из-за уничтожения техники со стороны ВСУ, отметил Гладков.
15:09 Порядка 50−70% жителей белгородского Шебекино покинули территорию, напряжение среди населения растет — Гладков.
15:08 ❗️ В Белгородской области ситуация ухудшилась, увеличилось число обстрелов со стороны ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
15:07 В Брянской области на случай ЧП развернуто 1 576 мест в ПВР с возможностью увеличения до более чем 32 тыс. мест — губернатор региона Богомаз.
15:05 Ситуация на территории Брянской области стабильная, отселять жителей нет необходимости, заявил губернатор региона. При этом он добавил, что ВСУ все больше начинают обстреливать мирное население.
15:03 Действия Киева в Курской области преследуют военную цель остановить наступление российских войск, подчеркнул Путин.
15:01 Президент РФ ожидает, что Киев продолжит попытки дестабилизации в приграничных регионах РФ, в том числе в Брянской области.
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14:59 ⚡️ Противник получит достойный ответ на свои действия, а все цели спецоперации будут достигнуты, заявил Путин.
14:58 ❗️ Потери среди наиболее боеспособных частей и подразделений Украины драматически увеличиваются, заявил глава РФ.
14:57 Киев пытался разрушить сплоченность российского общества, но ему это не удалось — Путин.
14:56 ВС РФ продвигаются вперед на всей линии боевого столкновения в зоне спецоперации. Темпы продвижения ВС России по всему фронту увеличились в 1,5 раза, заявил Путин.
14:55 Путин заявил, что с Киевом, атакующим мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не о чем говорить.
14:54 ❗️ Киев выполняет волю западных хозяев, Запад воюет с РФ руками украинцев, заявил Владимир Путин. Атакой на Курскую область Украина пыталась улучшить свои позиции на будущих переговорах, добавил он.
14:53 Президент РФ поручил гражданским ведомствам обеспечить силовые структуры всем необходимым в сфере транспорта, медицины, финансов.
14:52 ❗️ Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ.
14:51 Оценка происходящему в приграничных с Украиной областях будет дана, но главная задача сейчас — выбить противника, заявил Путин.
14:50 Здравствуйте, дорогие читатели! Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в Курской области. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.