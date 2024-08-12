Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире Первого канала подчеркнула, что Россия уже много лет призывает мировое сообщество к решительным действиям против киевского режима и его западных союзников. Она обратила внимание на тот факт, что для Зеленского и его покровителей — в первую очередь Вашингтона и Лондона — атомные станции являются средством ведения террористической активности.