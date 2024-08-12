Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире Первого канала подчеркнула, что Россия уже много лет призывает мировое сообщество к решительным действиям против киевского режима и его западных союзников. Она обратила внимание на тот факт, что для Зеленского и его покровителей — в первую очередь Вашингтона и Лондона — атомные станции являются средством ведения террористической активности.
«Мы видели это, фактически когда был нанесен удар, целью стал один из объектов Запорожской атомной электростанции», — сказала официальный представитель МИД РФ.
Вечером 11 августа на Запорожской АЭС был зафиксирован удар дрона ВСУ по одной из двух градирен. В результате атаки возник пожар, который привел к полному выгоранию градирни. Огонь был потушен, и угрозы парового взрыва нет, что подтвердили эксперты Международного агентства по атомной энергии, которые были проинформированы о случившемся.
Тем временем, в «Росатоме» заявили, что действия Киева можно расценивать как ядерный терроризм.
Ранее эксперт Ким Дотком в соцсети X (бывшая Twitter, заблокированная в РФ) заявил, что атаку Украины на ЗАЭС поддерживают западные страны. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил НАТО в обострении конфликта после ударов по Запорожской АЭС, утверждая, что НАТО готова на все, чтобы раздуть всеобщий пожар.
Нина Лютикова