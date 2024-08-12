В Молдавии заблокируют сайт «Промсвязьбанка»

КИШИНЕВ, 12 авг — РИА Новости. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии обязала провайдеров заблокировать сайт российского «Промсвязьбанка», через который бюджетникам и пенсионерам Гагаузии предоставлялась финансовая помощь, сообщает пресс-служба оператора связи Orange Moldova.
В апреле глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул соглашение с «Промсвязьбанком» об открытии карт «Мир» для пенсионеров и бюджетников. Позднее Гуцул заявила, что власти Молдавии пытаются отменить социальные выплаты, которые проходят через «Промсвязьбанк».
«Согласно уведомлению № E/8151 от 8 августа 2024 года, выданному СИБ, Orange Молдова заблокировала доступ своих пользователей к веб-страницам и IP-адресам “Промсвязьбанка'”, — говорится в распространенном для СМИ сообщении оператора.
В ноябре прошлого года власти Молдавии заблокировали счета для социальных выплат в Гагаузии. Гуцул обратилась к президенту республики Майе Санду с просьбой разблокировать 830 тысяч долларов от спонсоров, предназначенные для надбавок пенсионерам, но ответа не последовало. Молдавское правительство заявило, что перевод денег был заблокирован из-за подозрений в криминальном происхождении средств. В апреле Гуцул подписала соглашение с российским Промсвязьбанком о выпуске карт «Мир» для пенсионеров и бюджетников Гагаузии, на которые начали поступать ежемесячные выплаты в размере 2 тысяч леев (почти 10 тысяч рублей). Первые выплаты были осуществлены 1 мая.
Гагаузия, расположенная на юге Молдавии, традиционно поддерживает сближение с Россией, в то время как Кишинёв ориентирован на евроинтеграцию.