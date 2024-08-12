Опубликован список участников в довыборы в Омский горсовет

На сайте омского избиркома появился окончательный список кандидатов в депутаты Омского горсовета — 8 сентября пройдут довыборы по двум округам № 26 и 40.
Изначально на участие в довыборы заявились 10 человек, двое из них из предвыборной гонки выпали. Александра Марчук не смогла собрать подписи, необходимые ей как самовыдвиженцу, а коммуниста Виталия Шанцева сняли уже после регистрации.
В итоге в окончательный список кандидатов в депутаты по округу № 26 вошли: Кристина Бойкова (ЛДПР), Максим Зинин (Новые люди), Иван Котенко (Единая Россия) и Виталий Кудринский (КПРФ).
От округа № 40 — Игорь Басов (Справедливая Россия — Патриоты за правду), Александр Кузюков (Единая Россия), Владислав Мирошин (Новые люди), Андрей Шестаков (ЛДПР).
Напомним, мандаты депутатов на двух округах стали вакантными после досрочного сложения полномочий Ириной Ковалевой (округ № 26) и Константина Кочанова (округ № 40).