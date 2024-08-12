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В Актюбинской области стартовал второй этап жилищной госпрограммы для молодежи

На реализацию жилищной программы выделен 1 млрд. тенге, из них 500 млн тенге — из местного бюджета.

АЛМАТЫ, 12 авг — Sputnik. В Актюбинской области стартует второй этап государственной жилищной программы для молодежи «Aqtobe jastary», сообщили в пресс-службе региона.

Участвовать в данной жилищной программе может молодежь Актюбинского региона в возрасте до 35 лет. Также большая возможность предоставляется для работающей молодёжи на районном и сельском уровне, не имеющим своего жилья.

На реализацию жилищной программы выделен 1 млрд. тенге, из них 500 млн тенге — из местного бюджета.

До конца года планируется обеспечить жильем около 100 человек.