В Актюбинской области стартовал второй этап жилищной госпрограммы для молодежи

АЛМАТЫ, 12 авг — Sputnik. В Актюбинской области стартует второй этап государственной жилищной программы для молодежи «Aqtobe jastary», сообщили в пресс-службе региона.
Участвовать в данной жилищной программе может молодежь Актюбинского региона в возрасте до 35 лет. Также большая возможность предоставляется для работающей молодёжи на районном и сельском уровне, не имеющим своего жилья.
На реализацию жилищной программы выделен 1 млрд. тенге, из них 500 млн тенге — из местного бюджета.
До конца года планируется обеспечить жильем около 100 человек.