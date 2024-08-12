Что известно о выборах губернатора Челябинской области 2024: кто станет главой региона и когда голосовать

До выборов губернатора Челябинской области осталось меньше месяца, и избирательная кампания в самом разгаре. Последний раз выборы главы региона проходили в 2019 году. Тогда с большим отрывом победил Алексей Текслер, набравший 69,33% голосов. Рассказываем, как пройдут выборы в этом году, на каких участках проголосовать и можно ли это сделать из дома.
Дата проведения выборов губернатора Челябинской области в 2024 году
Кандидаты в губернаторы Челябинской области 7 — 8 сентября 2024.
На предстоящих выборах за пост губернатора Челябинской области будут бороться 4 претендента:
— Эльдар Гильмутдинов — от партии КПРФ;
— Виталий Пашин — от ЛДПР;
— Степан Соловьев — от партии «Зеленая альтернатива»;
— Алексей Текслер — от «Единой России».
Выборы губернатора Челябинской области: как пройдет голосование, участки, график работы
На предстоящих выборах будет работать 2 275 избирательных участков. Узнать, к какому участку относитесь вы, можно на сайте ЦИК РФ, где в поисковую строку можно написать адрес своего проживания. Кроме того, узнать информацию можно на портале «Госуслуги» в личном кабинете. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 часов. На всех участках будет вестись видеонаблюдение.
К тому же часть избирательных участков оборудуют комплексами обработки избирательных бюллетеней. Большинство из средств подсчета голосов установят в Магнитогорске, остальные отправятся в Златоуст, Миасс, Копейск. Данные комплексы сканируют каждый бюллетень, распознает голос избирателя, подсчитывает результаты и распечатывает итоговые протоколы.
Дистанционное электронное голосование в Челябинской области: как проголосовать на выборах губернатора онлайн
Вы можете проголосовать в онлайн-режиме, но для этого нужно сделать несколько действий:
— зайдите в личный кабинет на портале «Госуслуги»;
— нажмите на баннер «Выборы»;
— проверьте и при необходимости отредактируйте свои данные и номер телефона;
— подтвердите информацию и дайте согласие на обработку персональных данных;
— нажмите «Подать заявление».
Спустя некоторое время в вашем личном кабинете на портале должно появиться решение. Если результат «учтено», значит вы подтвердили статус участника дистанционного электронного голосования и можете отдать свой голос в онлайн-режиме.
Но подать заявление можно до 12 ночи по московскому времени 3 сентября.
Для того, чтобы проголосовать 7 и 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области, вам нужно зайти на сайт vybory.gov.ru. Авторизоваться там с помощью учетной записи портала «Госуслуги». После получения электронного бюллетеня поставьте отметку напротив выбранного кандидата и подтвердите свой выбор. Электронное голосование работает с 8:00 7 сентября по 20:00 8 сентября.