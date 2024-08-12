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Что известно о выборах губернатора Челябинской области 2024: кто станет главой региона и когда голосовать

Рассказываем, как проголосовать на выборах губернатора Челябинской области в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

До выборов губернатора Челябинской области осталось меньше месяца, и избирательная кампания в самом разгаре. Последний раз выборы главы региона проходили в 2019 году. Тогда с большим отрывом победил Алексей Текслер, набравший 69,33% голосов. Рассказываем, как пройдут выборы в этом году, на каких участках проголосовать и можно ли это сделать из дома.

Дата проведения выборов губернатора Челябинской области в 2024 году

В России единый день голосования — 8 сентября. Но отдать свой голос на выборах губернатора Челябинской области можно будет в течение двух дней — 7 и 8 сентября. Это выходные дни, поэтому принять участие в таком важном мероприятии сможет каждый.

Кандидаты в губернаторы Челябинской области 7 — 8 сентября 2024.

На предстоящих выборах за пост губернатора Челябинской области будут бороться 4 претендента:

— Эльдар Гильмутдинов — от партии КПРФ;

— Виталий Пашин — от ЛДПР;

— Степан Соловьев — от партии «Зеленая альтернатива»;

— Алексей Текслер — от «Единой России».

Выборы губернатора Челябинской области: как пройдет голосование, участки, график работы

На предстоящих выборах будет работать 2 275 избирательных участков. Узнать, к какому участку относитесь вы, можно на сайте ЦИК РФ, где в поисковую строку можно написать адрес своего проживания. Кроме того, узнать информацию можно на портале «Госуслуги» в личном кабинете. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 часов. На всех участках будет вестись видеонаблюдение.

К тому же часть избирательных участков оборудуют комплексами обработки избирательных бюллетеней. Большинство из средств подсчета голосов установят в Магнитогорске, остальные отправятся в Златоуст, Миасс, Копейск. Данные комплексы сканируют каждый бюллетень, распознает голос избирателя, подсчитывает результаты и распечатывает итоговые протоколы.

Дистанционное электронное голосование в Челябинской области: как проголосовать на выборах губернатора онлайн

Функционал дистанционного электронного голосования уже использовали на выборах президента России 15−17 марта. С того момента ничего не поменялось.

Вы можете проголосовать в онлайн-режиме, но для этого нужно сделать несколько действий:

— зайдите в личный кабинет на портале «Госуслуги»;

— нажмите на баннер «Выборы»;

— проверьте и при необходимости отредактируйте свои данные и номер телефона;

— подтвердите информацию и дайте согласие на обработку персональных данных;

— нажмите «Подать заявление».

Спустя некоторое время в вашем личном кабинете на портале должно появиться решение. Если результат «учтено», значит вы подтвердили статус участника дистанционного электронного голосования и можете отдать свой голос в онлайн-режиме.

Но подать заявление можно до 12 ночи по московскому времени 3 сентября.

Для того, чтобы проголосовать 7 и 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области, вам нужно зайти на сайт vybory.gov.ru. Авторизоваться там с помощью учетной записи портала «Госуслуги». После получения электронного бюллетеня поставьте отметку напротив выбранного кандидата и подтвердите свой выбор. Электронное голосование работает с 8:00 7 сентября по 20:00 8 сентября.