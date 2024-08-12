Что известно о выборах губернатора Челябинской области 2024: кто станет главой региона и когда голосовать

На предстоящих выборах будет работать 2 275 избирательных участков. Узнать, к какому участку относитесь вы, можно на сайте ЦИК РФ, где в поисковую строку можно написать адрес своего проживания. Кроме того, узнать информацию можно на портале «Госуслуги» в личном кабинете. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 часов. На всех участках будет вестись видеонаблюдение.