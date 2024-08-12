МГД подготовила поправки к федеральному законопроекту об ответственности пользователей электросамокатов

«Москва является лидером по количеству СИМ и числу поездок на них. Парк шеринговых электросамокатов насчитывает около 60 тыс. единиц, ими ежедневно пользуются тысячи москвичей. Столичный парламент с 2017 года последовательно занимаемся вопросами правового регулирования СИМ. Многие наши предложения уже нашли отражение в обновленной редакции ПДД, однако число аварий с участием СИМ, увы, не снижается. Во многом это связано с отсутствием четко установленной ответственности за допущенные нарушения», — цитирует пресс-служба Шапошникова.