МГД подготовила поправки к федеральному законопроекту об ответственности пользователей электросамокатов

«Московская городская дума подготовила актуальные поправки к данному законопроекту. Предлагается установить административную ответственность за: невыполнение пользователем СИМ обязанностей в связи с ДТП, включая оказание помощи пострадавшим; употребление алкогольных, наркотических или психотропных веществ после ДТП либо после остановки СИМ по требованию сотрудника полиции; передачу управления СИМ лицу в состоянии алкогольного или иного опьянения; использование во время движения пользователем СИМ, велосипедистом телефона, не оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук», — приводятся в сообщении слова председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
Уточняется, что данные поправки направлены одному из авторов законопроекта — сенатору Российской Федерации Артему Шейкину для последующего учета при подготовке текста законопроекта к рассмотрению во втором чтении.
«Москва является лидером по количеству СИМ и числу поездок на них. Парк шеринговых электросамокатов насчитывает около 60 тыс. единиц, ими ежедневно пользуются тысячи москвичей. Столичный парламент с 2017 года последовательно занимаемся вопросами правового регулирования СИМ. Многие наши предложения уже нашли отражение в обновленной редакции ПДД, однако число аварий с участием СИМ, увы, не снижается. Во многом это связано с отсутствием четко установленной ответственности за допущенные нарушения», — цитирует пресс-служба Шапошникова.
Ранее Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» в части установления административной ответственности за правонарушения, связанные с использованием СИМ.