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Бессмысленность переговоров и потери ВСУ. Заявления Путина о ситуации на границе

Потери наиболее боеспособных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличиваются, а «главари киевского режима» встали на путь истребления украинского народа. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на границе.

Он также отметил, что противник получит достойный ответ за действия в российском приграничье, а все цели спецоперации будут достигнуты.

ТАСС собрал основные заявления главы государства.

О намерениях Киева

Киев выполняет волю своих западных хозяев, они воюют с Россией «руками украинцев».

Вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах, однако вести такие контакты с правительством, атакующим гражданских, бессмысленно: «О чем с ними вообще можно говорить?».

Киев может продолжить попытки дестабилизации в приграничных регионах, в том числе в Брянской области: «Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка».

Вооруженная провокация Украины призвана снизить темпы наступления российских войск, однако надежды Киева бесплодны: «Темпы не только не снизились, а, наоборот, увеличились в полтора раза».

Киевскому режиму не удалось «посеять рознь и раздоры» в российском обществе. Более того, число желающих встать с оружием в руках на защиту Родины только выросло.

О защите границ

Противник «безусловно, получит достойный ответ» на свои действия, а все цели спецоперации будут достигнуты.

Оценка происходящему «должна быть, безусловно, дана», но главная задача сейчас выбить противника и «обеспечить надежное прикрытие госграницы».

ФСБ совместно с Росгвардией должна обеспечить режим контртеррористической операции (КТО) и «эффективную борьбу» с украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) в приграничных регионах.

О потерях Киева

Потери наиболее боеспособных частей ВСУ увеличиваются, главари киевского режима «встали на путь истребления самих украинцев».