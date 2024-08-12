Бессмысленность переговоров и потери ВСУ. Заявления Путина о ситуации на границе

Он также отметил, что противник получит достойный ответ за действия в российском приграничье, а все цели спецоперации будут достигнуты.
ТАСС собрал основные заявления главы государства.
О намерениях Киева
Киев выполняет волю своих западных хозяев, они воюют с Россией «руками украинцев».
Вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах, однако вести такие контакты с правительством, атакующим гражданских, бессмысленно: «О чем с ними вообще можно говорить?».
Киев может продолжить попытки дестабилизации в приграничных регионах, в том числе в Брянской области: «Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка».
Вооруженная провокация Украины призвана снизить темпы наступления российских войск, однако надежды Киева бесплодны: «Темпы не только не снизились, а, наоборот, увеличились в полтора раза».
Киевскому режиму не удалось «посеять рознь и раздоры» в российском обществе. Более того, число желающих встать с оружием в руках на защиту Родины только выросло.
О защите границ
Противник «безусловно, получит достойный ответ» на свои действия, а все цели спецоперации будут достигнуты.
Оценка происходящему «должна быть, безусловно, дана», но главная задача сейчас выбить противника и «обеспечить надежное прикрытие госграницы».
ФСБ совместно с Росгвардией должна обеспечить режим контртеррористической операции (КТО) и «эффективную борьбу» с украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) в приграничных регионах.
О потерях Киева
Потери наиболее боеспособных частей ВСУ увеличиваются, главари киевского режима «встали на путь истребления самих украинцев».