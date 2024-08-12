Сразу четырех высокопоставленных чиновников уволили из мэрии Сочи

В мэрии Сочи 12 августа стало известно о кадровых перестановках. Своих постов лишились два заместителям главы города Андрея Прошунина и два начальника отраслевых департамента.
Теперь вместо первого зама Олега Бурулева назначен Сергей Коновалов, а Евгений Горобец назначен новым замглавы города и по совместительству директором департамента курортов, туризма и потребсферы. Ранее этот пост занимал Святослав Ершов.
Не будет в команде нового мэра и директоров двух департаментов — инвестиций и архитектуры города — Ильи Кирюты и Николая Семенцова. Эти должности пока вакантны.
Напомним, Андрея Прошунина назначили главой Сочи 15 июля. Раннее этот пост покинул по собственному желанию Алексей Копайгородский.