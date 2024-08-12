В Воронежской области временно запретили массовые мероприятия

С 12 августа в Воронежской области приостановили проведение массовых мероприятий. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. Такое решение областные власти приняли для обеспечения безопасности жителей в связи с участившимися налетами БПЛА. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, ночью 12 августа над Воронежем снова сбили два вражеских дрона.
— Те массовые мероприятия, которые мы планировали проводить в качестве организаторов, пока приостанавливаем. Мы не говорим, что их отменяем: возможно, просто по времени подвинем, — отметил на совещании в правительстве губернатор.
Глава региона порекомендовал городским властям сделать тоже самое. Кроме того, обсудили возможность переноса массовых мероприятий, проводящихся частными организациями. С учетом оперативной обстановки губернатор призвал перенести на более поздние даты все события с большим количеством людей.
Ранее планировавшийся 16 августа на Адмиралтейке под открытым небом показ фильма о многодетных семьях Воронежской области перенесли в «Град».