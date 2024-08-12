В Белоруссии могут ввести наказание за насилие над бывшим президентом

«Насилие либо угроза насилием, уничтожением или повреждением имущества в отношении президента Республики Беларусь, в том числе прекратившего исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности, либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности президента Республики Беларусь, членов его семьи, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет», — говорится в документе.