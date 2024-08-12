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Президент рассказал, за счет чего можно сэкономить до 25% от общего потребления электроэнергии и газа в Бухарской области

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С помощью нового оборудования и альтернативных источников электроэнергии в Бухарской области можно сэкономить 900 миллионов киловатт электроэнергии и 400 миллионов кубометров газа, что составляет четверть от общего потребления, передает корреспондент Podrobno.uz.

Об этом говорил сегодня президент Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам повышения результативности состоявшегося визита в Бухарскую область, внедрения альтернативных источников энергии и создания привлекательных условий для промышленных предприятий.

Отмечалось, что до 25% электроэнергии и газа можно сэкономить за счет обновления и проверки оборудования на крупных предприятиях.

600 мегаватт электроэнергии можно получить, установив солнечные панели мощностью не менее 3 киловатта на 200 тысяч объектов недвижимости в Бухаре. Благодаря этому будет сэкономлено еще 20% потребления электроэнергии в регионе.

При этом, хотя 2 тысячи домохозяйств и 750 предпринимателей установили солнечные панели, только 292 получили оплату за подаваемую в сеть электроэнергию. А оставшиеся не почувствовали стимула.

В целях стимулирования использования альтернативных источников энергии президент издал ряд поручений.

Руководству хозяйственного комплекса поручено расширить возможности приобретения энергоэффективного оборудования и солнечных батарей для жителей и предпринимателей.

Налоговому комитету поручили снять ограничение на использование налогового кредита на землю и имущество для установки солнечных батарей.

Кроме того, глава государства поручил изучить вопрос снабжения населения сжиженным газом с широким привлечением частного сектора и внести соответствующие предложения.

Шавкат Мирзиеев
энергетика