Президент рассказал, за счет чего можно сэкономить до 25% от общего потребления электроэнергии и газа в Бухарской области

Об этом говорил сегодня президент Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам повышения результативности состоявшегося визита в Бухарскую область, внедрения альтернативных источников энергии и создания привлекательных условий для промышленных предприятий.
Отмечалось, что до 25% электроэнергии и газа можно сэкономить за счет обновления и проверки оборудования на крупных предприятиях.
600 мегаватт электроэнергии можно получить, установив солнечные панели мощностью не менее 3 киловатта на 200 тысяч объектов недвижимости в Бухаре. Благодаря этому будет сэкономлено еще 20% потребления электроэнергии в регионе.
При этом, хотя 2 тысячи домохозяйств и 750 предпринимателей установили солнечные панели, только 292 получили оплату за подаваемую в сеть электроэнергию. А оставшиеся не почувствовали стимула.
В целях стимулирования использования альтернативных источников энергии президент издал ряд поручений.
Руководству хозяйственного комплекса поручено расширить возможности приобретения энергоэффективного оборудования и солнечных батарей для жителей и предпринимателей.
Налоговому комитету поручили снять ограничение на использование налогового кредита на землю и имущество для установки солнечных батарей.
Кроме того, глава государства поручил изучить вопрос снабжения населения сжиженным газом с широким привлечением частного сектора и внести соответствующие предложения.