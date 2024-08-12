Блок «Победа» обжаловал запрет на участие в выборах в Молдавии

«Очевидно, что вице-председатель ЦИК Павел Постикэ действовал по указке сверху, что привело к предсказуемому, но абсурдному и незаконному решению. Избирком утверждал, что название блока совпадает с названием одной из партий-членов, но эти названия не являются полностью идентичными. Более того, закон ограничивает использование одинаковых названий только для формирований, которые не имеют официальной связи друг с другом, а в данном случае существует только один блок и партии, входящие в него».