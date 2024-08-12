Блок «Победа» обжаловал запрет на участие в выборах в Молдавии

КИШИНЕВ, 12 авг — РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок «Победа» обжаловал запрет на регистрацию для участия в президентских выборах, сообщила на брифинге депутат парламента, одна из лидеров политсилы Марина Таубер.
«Мы стали свидетелями незаконного и несправедливого решения, принятого Центральной избирательной комиссией под четким контролем Майи Санду. Сообщаем всем заинтересованным, что, как мы и обещали, данный запрет был оспорен в Апелляционной палате Кишинева. Мы ждем корректного решения суда», — сказала она.
Таубер назвала отказ в регистрации блока циничным и неправомерным актом. Правовых оснований для такого решения нет, так как «Победа» представила все необходимые документы в полном соответствии с процедурой, а все запросы ЦИК получили ответы, подчеркнула она.
«Очевидно, что вице-председатель ЦИК Павел Постикэ действовал по указке сверху, что привело к предсказуемому, но абсурдному и незаконному решению. Избирком утверждал, что название блока совпадает с названием одной из партий-членов, но эти названия не являются полностью идентичными. Более того, закон ограничивает использование одинаковых названий только для формирований, которые не имеют официальной связи друг с другом, а в данном случае существует только один блок и партии, входящие в него».
ЦИК Молдавии 7 августа отклонил заявку блока «Победа» на участие в президентских выборах и референдуме, сославшись на идентичность названия блока и партии «Победа — Виктория», которая входит в его состав.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. Пока что о намерении участвовать в президентской гонке заявили 16 политиков, включая действующую главу государства Майю Санду.
Молдавские политики и общественники, поддерживающие вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, объявили о создании блока «Победа» 21 апреля на съезде в Москве. В новую политсилу вошли партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Исполнительный комитет возглавил Илан Шор. США ввели против руководства блока санкции.
Молдавская оппозиция с мая 2022 года проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В ответ власти запретили партию «Шор», а представители других политических групп, включая Партию социалистов, «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.