Таубер заявила о возможном запрете на выезд из Молдавии

«Внезапно на сегодня внезапно было назначено заседание суда, на котором прокуроры хотят применить новую меру пресечения — запретить мне выезжать из Молдавии на 60 дней. Это по меньшей степени очень странно до 16 сентября не должно было быть никаких заседаний суда. Адвокат просил перенести это заседание хотя бы на завтра, чтобы мы смогли ознакомиться со всеми документами и подготовить позицию. Суд отклонил это ходатайство».