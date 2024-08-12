Следственное управление СКР по Челябинской области возглавил Алексей Колбасин

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Напомним, Колбасин работал в регионе с апреля 2023 года, он прибыл из Нижнего Новгорода. В декабре-2023 был направлен в СУ СКР по Самарской области.
В начале июня сообщалось, что прокурор и начальник ГУ МВД России по Челябинской области уходят в отставку.
Михаил Скоков занимал должность с 2022 года, до этого шесть лет был министром внутренних дел Северной Осетии. Карен Габриелян с 5 июня находится в плановом отпуске. Он возглавил надзорное ведомства региона в мае 2021 года. С 2011 году был прокурором Республики Карелия.