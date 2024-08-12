Следственное управление СКР по Челябинской области возглавил Алексей Колбасин

Михаил Скоков занимал должность с 2022 года, до этого шесть лет был министром внутренних дел Северной Осетии. Карен Габриелян с 5 июня находится в плановом отпуске. Он возглавил надзорное ведомства региона в мае 2021 года. С 2011 году был прокурором Республики Карелия.