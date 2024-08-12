Президент раскритиковал Бухарскую область за излишнее производство овощей и фруктов и отсутствие инноваций

В Бухарской области сегодня строится 3 крупных газохимических проекта, 10 солнечных и ветряных электростанций. Им нужны запасные части на 1 миллиард долларов. Было отмечено, что вместо того, чтобы думать об удовлетворении этих потребностей, регион производит один и тот же продукт и не работает над созданием нового и внедрением инноваций.