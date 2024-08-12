Президент раскритиковал Бухарскую область за излишнее производство овощей и фруктов и отсутствие инноваций

Об этом говорил сегодня президент Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам повышения результативности состоявшегося визита в Бухарскую область, внедрения альтернативных источников энергии и создания привлекательных условий для промышленных предприятий.
В Бухарской области сегодня строится 3 крупных газохимических проекта, 10 солнечных и ветряных электростанций. Им нужны запасные части на 1 миллиард долларов. Было отмечено, что вместо того, чтобы думать об удовлетворении этих потребностей, регион производит один и тот же продукт и не работает над созданием нового и внедрением инноваций.
Отмечалось, что область производит ежегодно 1,5 миллиона тонн фруктов и овощей. Это в 2 раза больше потребностей Бухары. При этом лишь 11% из них перерабатываются, а 30% выбрасываются при транспортировке. Мощность четырех небольших агрологистических центров области составляет всего 66 тысяч тонн продукции.
Чиновникам было поручено подготовить программу, направленную на специализацию каждого района с учетом этих резервов.
Также было отмечено, что бухарский хлопок пользуется наибольшей популярностью на внешнем рынке. Используя знания ученых, привлеченных из Китая, была поставлена задача уже сейчас подготовиться к выращиванию продуктивного хлопка и зерна на 50% площадей в следующем году.