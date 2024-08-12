Встреча лидеров России и Палестины состоится 13 августа

В ноябре 2023 года в Кремле сообщили о переносе визита Аббаса в Россию. Его приезд был запланирован до обострения ситуации на Ближнем Востоке, когда 7 октября палестинская группировка ХАМАС совершила нападение на южные регионы Израиля, что привело к гибели около 1200 человек и захвату более 200 заложников. В ответ израильская армия (ЦАХАЛ) начала операцию под названием «Железные мечи».