Встреча лидеров России и Палестины состоится 13 августа

Президент Российской Федерации Владимир Путин 13 августа проведет переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который прибудет в Россию с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.
Главной темой обсуждения станет дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, а также обмен мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке. Особое внимание будет уделено обострению палестино-израильского конфликта и гуманитарной катастрофе в секторе Газа.
В ноябре 2023 года в Кремле сообщили о переносе визита Аббаса в Россию. Его приезд был запланирован до обострения ситуации на Ближнем Востоке, когда 7 октября палестинская группировка ХАМАС совершила нападение на южные регионы Израиля, что привело к гибели около 1200 человек и захвату более 200 заложников. В ответ израильская армия (ЦАХАЛ) начала операцию под названием «Железные мечи».
Эскалация конфликта усилилась после убийства в конце июля — начале августа ряда должностных лиц: командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро «Хамас» Исмаила Хании и главы военного крыла «Хамас» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.
Последний раз глава Палестины и президент РФ встречались в Сочи 23 ноября 2021 года. В ходе этой встречи лидеры обсудили вопросы урегулирования палестино-израильского конфликта. Президент России подчеркнул, что позиция Москвы по решению ближневосточной проблемы остается неизменной: конфликт должен быть урегулирован в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН и с учетом интересов всех жителей региона.
Нина Лютикова