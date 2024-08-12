В Минске оценили ситуацию на границе с Украиной

МИНСК, 12 авг — РИА Новости. Обстановка на границе Белоруссии с Украиной полностью контролируемая, но пограничники несут службу в усиленном режиме, заявил в понедельник официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что в пятницу вечером над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ. Лукашенко говорил, что идет поиск обломков беспилотников. Глава государства назвал это провокацией, заметив, что «без ответа любые провокации не останутся». Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.
«Обстановка на украинском направлении сегодня полностью контролируема с точки зрения обеспечения пограничной безопасности Республики Беларусь и внешней границы Союзного государства. Но пограничники продолжают нести службу в усиленном варианте несения службы, полностью в усиленном режиме».
По его словам, все это потому, что в Минске фиксировали нарастающие риски переноса диверсионно-террористических действий на территорию Белоруссии.
«Это и активное ведение разведки нашей территории, и попытки проникновения для оборудования в приграничье Беларуси схронов со средствами поражения. Мы на это, естественно, вынуждены реагировать, усилив охрану государственной границы, в том числе задействовав не только пограничников, но и армейские подразделения», — отметил он.