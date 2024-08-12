В Минске оценили ситуацию на границе с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что в пятницу вечером над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ. Лукашенко говорил, что идет поиск обломков беспилотников. Глава государства назвал это провокацией, заметив, что «без ответа любые провокации не останутся». Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.