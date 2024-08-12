В Белоруссии заявили об уничтожении 13 дронов ВСУ 9 августа

Он считает, что украинцы решили проверить на прочность союзнические отношения Белоруссии и России. «Украинцы не знали, что у нас единая региональная группировка по противовоздушной обороне? Конечно, знали. Они хотели посмотреть, как работает наша доктрина (военная доктрина. — ред.), тот же самый договор о коллективной безопасности, наша совместная союзная доктрина (с Россией — ред.). Все это говорит о том, что Беларусь сегодня может принять самые кардинальные меры в отношении тех происков, которые сегодня совершает украинская сторона», — добавил эксперт.