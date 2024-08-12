Украина прокомментировала переброску Беларусью военной техники к границе

«Это очередная попытка информационного влияния. Я не исключаю, что они будут вынуждены осуществлять перемещение техники, личного состава — в небольшом количестве — для того, чтобы можно было создать картинку. Но оно будет происходить вглубь территории Беларуси», — цитируют Демченко украинские СМИ.
Спикер Госпогранслужбы также сказал, что, хотя возле границы не наблюдается перемещения или наращивания белорусских войск, ситуация остается сложной.
«Мы должны быть готовы к любой ситуации на любом направлении», — сказал Демченко.
В свою очередь официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский отметил, что «обстановка на украинском направлении сегодня полностью контролируемая».
«Новых провокаций вблизи госграницы или предпосылок к ним не наблюдается», — цитирует Бычковского БЕЛТА.
Как ранее писал Смартпресс, над территорией Беларуси вечером 9 августа силы ПВО уничтожили несколько воздушных беспилотников, направленных из Украины.
После этого Минобороны заявило об отправке дополнительной военной техники к границе с Украиной в Гомельской области.