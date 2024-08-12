Украина прокомментировала переброску Беларусью военной техники к границе

«Это очередная попытка информационного влияния. Я не исключаю, что они будут вынуждены осуществлять перемещение техники, личного состава — в небольшом количестве — для того, чтобы можно было создать картинку. Но оно будет происходить вглубь территории Беларуси», — цитируют Демченко украинские СМИ.