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Посол Беларуси и спикер парламента Пакистана договорились об активизации контактов

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица 12 августа встретился со спикером Национальной ассамблеи Пакистана Сардаром Аязом Садиком. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Собеседники обсудили актуальное состояние белорусско-пакистанских отношений в парламентской сфере, а также возможности их активизации.

Стороны наметили дальнейшие шаги по расширению сотрудничества парламентов двух государств.

дипломатия