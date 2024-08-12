Собеседники обсудили актуальное состояние белорусско-пакистанских отношений в парламентской сфере, а также возможности их активизации.
Стороны наметили дальнейшие шаги по расширению сотрудничества парламентов двух государств.
Посол Беларуси и спикер парламента Пакистана договорились об активизации контактов
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица 12 августа встретился со спикером Национальной ассамблеи Пакистана Сардаром Аязом Садиком. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Собеседники обсудили актуальное состояние белорусско-пакистанских отношений в парламентской сфере, а также возможности их активизации.