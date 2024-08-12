Посол Беларуси и спикер парламента Пакистана договорились об активизации контактов

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица 12 августа встретился со спикером Национальной ассамблеи Пакистана Сардаром Аязом Садиком. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.