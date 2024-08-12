Активист: мы не хотим уезжать из Молдовы

Граждане должны обратить внимание на то, что происходит сегодня в Молдове, к чему она идет и стремится. Люди не хотят покидать страну и надеются, что члены их семей, работающие за границей, вернутся домой. Такое мнение в комментарии для Sputnik Молдова высказал Борис, один из участников марша «Хочу в Молдову», прошедшего накануне по улицам столицы.