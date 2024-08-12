Активист: мы не хотим уезжать из Молдовы

Граждане должны обратить внимание на то, что происходит сегодня в Молдове, к чему она идет и стремится. Люди не хотят покидать страну и надеются, что члены их семей, работающие за границей, вернутся домой. Такое мнение в комментарии для Sputnik Молдова высказал Борис, один из участников марша «Хочу в Молдову», прошедшего накануне по улицам столицы.
«Хотим, чтобы студенты и наши выпускники находили себе занятия в нашей стране, а не искали вакансии в Европе. Мы не хотим, чтобы из нашей страны сделали фабрику дешевой рабочей силы для Евросоюза», — рассказал общественник.
Активист также выступает за то, чтобы Молдова стала процветающим и цветущим краем, как это изначально было задумано нашими предками. Именно с таким посылом, по словам общественного деятеля, выступали его единомышленники на марше.
Напомним, в воскресенье, 11 августа молодые активисты провели в Кишиневе марш за сохранение молдавского государства и в поддержку традиционных ценностей.