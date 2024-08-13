ОЭСР или БРИКС? Разные позиции ключевых членов АСЕАН могут ослабить единство блока

По данным Международного валютного фонда, ВВП на душу населения в Малайзии по состоянию на апрель 2024 года составляет 13 310 долларов США, в Таиланде — 7810 долларов, в Индонезии — 5270 долларов. С этой точки зрения Малайзия кажется наиболее соответствующей критериям для вступления в ОЭСР, чем в БРИКС, тогда как положение Индонезии больше подходит для членства в БРИКС. Почему же эти страны стремятся совершенно в другие организации?