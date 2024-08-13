ОЭСР или БРИКС? Разные позиции ключевых членов АСЕАН могут ослабить единство блока

Согласно Asia Nikkei, три основных члена Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — Индонезия, Таиланд и Малайзия — решили стать членами разных международных партнерств: ОЭСР и БРИКС.
По данным Международного валютного фонда, ВВП на душу населения в Малайзии по состоянию на апрель 2024 года составляет 13 310 долларов США, в Таиланде — 7810 долларов, в Индонезии — 5270 долларов. С этой точки зрения Малайзия кажется наиболее соответствующей критериям для вступления в ОЭСР, чем в БРИКС, тогда как положение Индонезии больше подходит для членства в БРИКС. Почему же эти страны стремятся совершенно в другие организации?
Малайзия
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим вскоре после встречи с министром иностранным дел России Сергеем Лавровым 28 июля объявил о подаче Малайзией заявки на членство в БРИКС.
Выбор Малайзии в пользу БРИКС вместо ОЭСР обусловлен «стратегической необходимостью диверсифицировать экономические партнерства и снизить чрезмерную зависимость от доллара США», считает Абдул Разак Ахмад, основатель и директор частного аналитического центра Bait Al Amanah.
Объединение БРИКС, которое начиналось как экономический альянс, постепенно превратилось в геостратегическую платформу. Этот переход привлекателен для Малайзии, поскольку она стремится преодолеть текущие геополитические сложности и избежать рисков попадания в ловушку, связанную с соперничеством крупных держав.
Когда страны Восточной Азии столкнулись с валютным кризисом четверть века назад, МВФ потребовал принять меры жесткой экономии и повысить процентные ставки в качестве условий для получения помощи фонда. Однако Малайзия отвергла эти требования и вместо этого ввела контроль за движением капитала и снизила процентные ставки. Такой подход привел к V-образному восстановлению экономики страны, которое удивило весь мир. Таиланд и Индонезия в это время переживали серьезную рецессию.
Этот опыт, по мнению Nikkei Asia, оставил у Малайзии глубокое недоверие к Вашингтонскому консенсусу — набору «рецептов» экономической политики, продвигаемых США, МВФ и Всемирным банком для развивающихся стран, сталкивающихся с экономическими трудностями.
Анвар в прошлом году упомянул о возможности создания азиатского валютного фонда наподобие МВФ. Это говорит о его желании уменьшить зависимость страны от доллара и, вероятно, объясняет интерес Малайзии к присоединению к организации БРИКС, которая стремится увеличить расчеты в валютах стран-членов.
Индонезия
В феврале страна сообщила о своем желании вступить в ОЭСР.
В данный момент Индонезия считает БРИКС «слишком политически мотивированным движением и слишком сильно определяемым геополитическими интересами некоторых его членов», сказал Йосе Ризал Дамури, руководитель отдела экономики центра стратегических и международных исследований (CSIS).
По его словам, Индонезия хочет вступить в ОЭСР по двум причинам. Во-первых, чтобы повысить свой авторитет, что будет полезно для инвестиций в страну и улучшения ее места в цепочке глобальных поставок. Во-вторых, нынешняя администрация определила экономические реформы приоритетом для страны, и вступление в ОЭСР позволит продолжить этот процесс.
Таиланд
В апреле страна подала заявку на членство в ОЭСР, а в июне — в БРИКС. Первая организация представляет для Таиланда крупнейший текущий рынок, а вторая — доступ к потенциально большому будущему рынку.
Таиланд — один из пяти союзников США в Тихоокеанском регионе, наряду с Японией, Южной Кореей, Австралией и Филиппинами. Одновременно он поддерживает тесные связи с Китаем и Россией. Его стремление стать членом и ОЭСР, и БРИКС можно расценивать либо как оппортунистический шаг, либо как хорошо продуманную дипломатию, пишет издание.
Хотя все три страны последовательно выступали за «нейтральную дипломатию», их выбор, сформированный экономическими интересами и политическими расчетами, обнаруживает уникальные «дипломатические ДНК», пишет Nikkei Asia.
Дисфункция АСЕАН становится все более очевидной. Это заставляет Индонезию, Малайзию и Таиланд оперативно адаптироваться к меняющимся стратегическим условиям.
«Хотя эти страны не откажутся от АСЕАН, они ясно видят пределы его внешнего влияния», — добавил он.
8 августа 2024 года АСЕАН отметила свою 57-ю годовщину. Когда-то она считалась «самой успешной региональной группой в мире», но теперь столкнулась со значительными центробежными силами на фоне более масштабной перестройки мирового порядка и растущей многополярности.
АСЕАН образована 8 августа 1967 года в Бангкоке. В организацию входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа. Россия является полномасштабным партнером по диалогу с АСЕАН с июля 1996 года.
ОЭСР основана в 1961 году, состоит из 38 стран, в основном из Европы и Америки. Двумя азиатскими участниками стали Япония и Южная Корея.
БРИК основана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. В 2011 году к ней присоединилась Южная Африка, после чего организация была переименована в БРИКС. В январе 2024 года членами БРИКС стали ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. Заявки на вступление в БРИКС подали более 20 государств.
Марина Светлова