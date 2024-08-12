Страны НАТО наращивают военную группировку в приграничье с Белоруссией

«В приграничных районах Польши и прибалтийских государств, на границах с Латвией, Литвой и Польшей, мы продолжаем отслеживать наращивание военной группировки НАТО, в том числе в рамках проводимых на их территории многочисленных учений и учений Североатлантического альянса», — сказал Бычковский в понедельник во время YouTube-стрима проекта «Минск-Москва».