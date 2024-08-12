Зеленский впервые признал действия ВСУ в Курской области

Прорыв границы ВСУ в Суджанском районе Курской области произошел 6 августа, бои распространились на соседний Кореневский район. Как заявил 12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов, ВСУ контролируют 28 населенных пунктов, «глубина проникновения» украинских сил в регионе «составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км». Четкой линии фронта нет, сказал он, в том числе из-за активности диверсантов. На территории области погибли 12 мирных жителей, ранены — 121, в том числе десять детей, уточнил врио.