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Президент Палестины Аббас прибыл с визитом в Москву

Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл с визитом в Москву, сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов. Завтра, 13 августа, господин Аббас проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В Москве палестинский президент пробудет до 14 августа.

Источник: РИА "Новости"

«Да, он уже прибыл в Москву», — сказал господин Богданов ТАСС. Как сообщил корреспондент «РИА Новости», замглавы МИДа встретил Махмуда Аббаса у трапа самолета.

О планах президента Палестины посетить Россию с официальным визитом было известно еще до начала войны в секторе Газа. В ноябре в Кремле сообщали о переносе встречи. 19 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что подготовка визита находится на завершающем этапе. Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль сообщал, что палестино-израильский конфликт станет основной темой для обсуждения на встрече с Владимиром Путиным.

дипломатия