Президент Палестины Аббас прибыл с визитом в Москву

О планах президента Палестины посетить Россию с официальным визитом было известно еще до начала войны в секторе Газа. В ноябре в Кремле сообщали о переносе встречи. 19 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что подготовка визита находится на завершающем этапе. Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль сообщал, что палестино-израильский конфликт станет основной темой для обсуждения на встрече с Владимиром Путиным.