Минск заявил о наращивании группировки НАТО на границах с Белоруссией

В МИД Белоруссии вызвали сначала поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и выразили ей протест по поводу инцидента, а затем — поверенного в делах Европейского союза в республике Стена Нерлова: по данным ведомства, на некоторых элементах одного из сбитых дронов была обнаружена маркировка производителей из стран ЕС.