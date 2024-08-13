«Испытание воли»: экс-посол США Салливан рассказал о работе в России

С середины февраля 2022 года в американском посольстве было установлено круглосуточное дежурство, предполагавшее, что, как только Россия начнет военные действия, дежурный свяжется с резиденцией и скажет кодовую фразу, означавшую, что послу надо срочно ехать на работу. Салливан рассказывает, что «под смех коллег» выбрал ставшую мемом фразу героя Арнольда Шварценеггера из фильма «Хищник» (1987) «Get to the choppa!» (с англ. — бегите к вертолету). «Я подумал, что если уж русские прослушивают все, что я говорю по телефону, то пусть они ломают голову над этим сообщением», — пишет он в книге.