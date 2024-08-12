В Госдепе США сообщили о приватных переговорах об использовании ATACMS ВСУ

ATACMS — управляемая ракета класса «земля—земля» с дальностью полета до 300 км. Ее запускают из установок реактивных систем залпового огня. В марте американские СМИ писали, что США тайно передали Украине несколько ракет ATACMS. В конце мая стало известно, что США разрешили наносить удары по территории РФ американским оружием, но только в районе Харькова. В июне в Пентагоне уверяли, что пока сохраняется запрет на удары вглубь России.