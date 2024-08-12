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В Госдепе США сообщили о приватных переговорах об использовании ATACMS ВСУ

Заместитель официального представителя американского Госдепартамента Ведант Патель отказался ответить на вопрос об итогах переговоров США и Украины по использованию ATACMS для ударов по российским военным базам. При этом он дал понять, что «приватные» переговоры с украинской стороной ведутся.

Источник: U.S. Army

«Я не стану вдаваться в приватные дипломатические обсуждения с нашими украинскими партнерами», — сказал Патель на брифинге. Он добавил, что на текущий момент политика США по вопросу использования украинскими военными ATACMS остается неизменной.

ATACMS — управляемая ракета класса «земля—земля» с дальностью полета до 300 км. Ее запускают из установок реактивных систем залпового огня. В марте американские СМИ писали, что США тайно передали Украине несколько ракет ATACMS. В конце мая стало известно, что США разрешили наносить удары по территории РФ американским оружием, но только в районе Харькова. В июне в Пентагоне уверяли, что пока сохраняется запрет на удары вглубь России.